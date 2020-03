Aanslag Telegraaf gelinkt aan Caloh Wagoh en beschieting Panorama

Vergismoorden

Justitie linkt El H. ook aan de levering van een gestolen BMW, die is gebruikt bij de tragische 'vergismoord' op de 17-jarige Mohamed Bouchikhi. Hij was stagiair in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg en werd bij een schietpartij in juni 2018 per abuis onder vuur genomen, waarna hij overleed.

Volgens het OM is uit berichtenverkeer op een bij El H. aangetroffen PGP-toestel gebleken dat de BMW was besteld door een man van wie justitie vermoedt dat het Iliass K. is.

K. wordt al vervolgd voor drie moorden in 2014, waaronder de 'vergismoord' op Stefan Regalo Eggermont. Zijn mogelijke rol bij de dood van Bouchikhi wordt op dit moment onderzocht, aldus het OM.