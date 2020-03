Geen gebarentolk bij belangrijke persconferenties coronavirus: 'Schandalig en levensgevaarlijk'

Gisteren kwamen drie Brabantse burgemeesters samen om tijdens een persconferentie alle Brabanders op te roepen hun sociale contacten de komende dagen te beperken. 'Blijf thuis waar het kan', zo klonk het. Een dag eerder deed de premier een oproep aan alle Nederlanders: schud geen handen meer.

Ook geen ondertiteling

Of doven en slechthorenden die boodschap op dat moment meekregen, is de vraag. Bij beide persconferenties was er geen ondertiteling in beeld en was er geen gebarentolk aanwezig.

Voor Machiel Ouwerkerk uit Brabant genoeg reden om in actie te komen. Hij liep gisteren tijdens de uitzending van het NOS Journaal, die door ruim twee miljoen mensen werd bekeken, in beeld met een protestbord: 'Waar is de gebarentolk voor doven tijdens crisissituaties?', stond erop.