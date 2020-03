Kikkers gaan steeds vroeger in het jaar van bil

De voortplanting van kikkers en andere amfibieën heeft steeds eerder in het jaar plaats. Dat komt door de klimaatverandering, zegt RAVON. Oorzaak is volgens de stichting dat de winters zachter worden en dat het minder lang blijft vriezen. De organisatie baseert zich op telgegevens van de afgelopen veertig jaar.

2000 eitjes

De bruine kikker en de heikikker behoren bij de eerste amfibieën die in het voorjaar aan de voortplanting beginnen. Ze leggen hun eitjes in sloten, plassen en tuinvijvers in de vorm van grote klompen kikkerdril. In een klont kikkerdril zitten 1000 tot 2500 eitjes.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw was kikkerdril in de eerste weken van april te zien, maar nu ligt de gemiddelde eilegdatum op eind maart. Zaterdag start RAVON met de landelijke kikkerdriltelling. Die duurt tot 29 maart. Naast kikkerdril worden ook legsels van padden en salamanders geteld.