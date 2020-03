Mannen met geladen pistool opgepakt op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee schrijft op Facebook dat bij de controle van de auto het gedrag van de bijrijder opviel. "Hij wilde zich aan de controle onttrekken door uit de auto te stappen. Bij het verlaten van de auto gooide deze passagier snel een tas op de achterbank."

Geen uitleg

In die tas werd uiteindelijk het vuurwapen met munitie aangetroffen. De mannen wilden niet vertellen waarom ze het wapen bij zich hadden en werden meegenomen naar het politiebureau.

Na de aanhouding is ook nog een woning in Amsterdam doorzocht, maar daar is niets verdachts aangetroffen. Het Openbaar Ministerie doet nu verder onderzoek naar de mannen.