Edwin is één van de eerste Nederlanders die is genezen van het coronavirus

Edwin: "Daar kwam dinsdag echt flinke pijn op de borst bij en we bleven maar hoesten." Alle alarmbellen gingen af bij het stel uit Waalwijk, dus op maandag werd de GGD al gebeld. "We hebben drie keer moeten aandringen op een test. Die kwam er woensdag uiteindelijk en een dag later bleken we het virus te hebben."

Zelf besloten in quarantaine te gaan

Het stel had zelf al besloten om tot de uitslag van de test in quarantaine te gaan. Iemand anders deed de boodschappen en zij moesten vooral de verveling te lijf gaan. Edwin was namelijk al snel klachtenvrij en heeft inmiddels al meer dan 24 uur nergens meer last van.