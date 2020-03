Maximaal 1 glas alcohol per dag: 41 procent houdt zich eraan

80 procent van de volwassenen die werden ondervraagd voor de Gezondheidsenquête/ Leefstijlmonitor 2019 van het CBS, het RIVM en het Trimbos-instituut zegt vorig jaar alcohol te hebben gedronken. 9 procent heeft nog nooit alcohol op.

Gestegen sinds 2015

Het percentage mensen dat zich aan de alcoholrichtlijn houdt, is sinds de invoering in 2015 gestegen. Destijds dronk 38,2 procent van de ondervraagden maximaal één glas per dag. De nieuwe cijfers zijn vergelijkbaar met die over 2018.