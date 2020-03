Donorgegevens miljoenen Nederlanders verdwenen uit kluis en mogelijk op straat

Ik zit in het datalek. Wat nu?

De privégegevens die mogelijk zijn gelekt, kunnen door criminelen worden misbruikt voor identiteitsfraude of oplichting. Het is daarom belangrijk alert te zijn op oplichting via onder andere e-mail, sms en WhatsApp. Ook is het verstandig om de post goed in de gaten te houden en te letten op vreemde of onverwachte post.

Het Donorregister meldt dat de donorkeuzes van Nederlanders nog steeds geldig zijn omdat alleen de back-up verloren is geraakt. Je kunt via DigiD bekijken welke keuze je hebt gemaakt.