Kan het coronavirus muteren en hierdoor agressiever en gevaarlijker worden?

In Nederland zijn op dit moment vier mensen aan het coronavirus overleden. Maar sommige Nederlanders vragen zich af of het virus niet dodelijker zal worden als het virus zichzelf aanpast en dus muteert. Of het coronavirus überhaupt kan muteren, en wat voor gevolgen dat dan zou hebben, vragen we viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC.

'Grote kans dat coronavirus muteert'

Op de eerste vraag is een heel duidelijk antwoord te geven: "Ja, het virus kan muteren", zegt Koopmans. "Dat doen dit soort virussen eigenlijk altijd en dat is niets bijzonders. Elke keer als je griep hebt en je dat doorgeeft aan iemand anders, is het bij de volgende persoon bijvoorbeeld al gemuteerd. Het virus is dan dus net even anders geworden. Dat kan ook bij het coronavirus gebeuren."