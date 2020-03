Coronabesmettingen in China nemen sterk af: 'Erg goed nieuws voor Nederland'

Onder meer omdat het in China zin had, schudden we daarom in Nederland nu geen handen meer en werken Brabanders waar het kan thuis. "Ze hebben daar enorm hard samengewerkt om het virus te bestrijden. Dat moeten wij hier ook gaan doen. We weten vanuit hun ervaring welke maatregelen werken en daarom nemen wij ze hier nu ook."

'Neem het serieus'

Koopmans merkt dat sommigen nog 'lacherig' doen over de nieuwe maatregelen in Nederland. "Maar we moeten ons echt gaan realiseren dat dit enorm belangrijk is. We begrijpen dat het praktisch soms wat lastig is, maar het is wel nodig."