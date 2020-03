Van Ik Vertrek tot wereldkampioen, Sara (18) doet wat geen Nederlander kan

Vlak voor de verhuizing werd namelijk borstkanker geconstateerd bij moeder Anneke. Desondanks besloot het gezin om het avontuur aan te gaan.

'Moeilijke tijd'

Sara was toen zes jaar oud. Ze herinnert zich dat het best spannend was om te verhuizen en op een nieuwe school te beginnen. "We spraken de taal nog niet, dat was best moeilijk. Maar als kind pik je dat toch best wel snel op, binnen een half jaar spraken we vloeiend Duits."

Hoewel het goed leek te gaan, kreeg de familie in Oostenrijk toch een grote klap te verwerken. Moeder Anneke werd opnieuw ziek en overleed in november 2009 aan de gevolgen van borstkanker. "Dat was een hele moeilijke tijd, maar we hebben ons als familie heel sterk gehouden en elkaar heel goed gesteund", zegt Sara.