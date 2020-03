Mondkapjes gestolen in ziekenhuis: 'Verwerpelijk en irritant'

In het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven is 'misschien ook wel een pompje verdwenen', en in het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn er 'her en der' ook spullen verdwenen. "Maar dat is niet op grote schaal gebeurd", zegt een woordvoerder van dat laatste ziekenhuis. "Toch hebben we nu wel alles achter slot en grendel liggen."