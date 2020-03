Dodelijk ongeval bij proefvaart koninklijk bezoek Indonesië

Aan boord waren ook functionarissen van de Nederlandse ambassade, van wie er een lichtgewond is geraakt. Dat liet het Indonesisch ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Het bezoek van het koningspaar aan dit gebied staat donderdag op het programma.

Zo min mogelijk handen geschud

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vandaag aangekomen in Indonesië. Morgen begint het officiële staatsbezoek. Tot en met vrijdag bezoeken ze allerlei belangrijke politieke, economische of culturele plekken. In verband met het coronavirus worden zo min mogelijk handen geschud.

Dat begon al bij aankomst: daar werden geen handen geschud, maar gaf de koning een Sundanese groet.