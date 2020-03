Jongetje uit Wageningen overleden na val uit het raam

Een jonge jongen uit Wageningen is overleden nadat hij gisteren uit een raam was gevallen. De politie heeft het incident onderzocht, maar zegt dat er geen sprake is van een misdrijf.

Rond 17.00 uur viel de jongen uit een raam van een woning aan de Generaal Foulkesweg. Hulpdiensten rukten massaal uit en de jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij even later aan zijn verwondingen. De politie stelde direct een onderzoek in naar het incident, maar kan nu concluderen dat er geen sprake is van een misdrijf. Basisschoolleeftijd Hoe oud de jongen precies is, wil de politie niet zeggen in verband met de privacy. Het gaat om een jongen in de basisschoolleeftijd.