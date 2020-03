OM eist taakstraf voor plaatsen naaktvideo's Oranje-handbalsters

Daarnaast eist het OM een voorwaardelijke celstraf van een maand en 1500 euro schadevergoeding voor vijf speelsters.

Excuses

De verdachte is een 40-jarige inwoner van Drachten. Hij ontkende vrijdag in de rechtbank niet dat hij twee filmpjes heeft geüpload en bood zijn excuses aan.

Er zaten volgens hem echter geen kwade bedoelingen bij en hij realiseerde zich niet wat de gevolgen zouden zijn.

Sauna

De beelden waren in 2016 in de kleedkamer van een sauna in Nederasselt gemaakt met een bewakingscamera. De man zegt de filmpjes van een onlineforum te hebben gedownload. "Ze waren dus allang op het internet", aldus zijn advocaat.