Ymke (56) werd getest op corona: 'Wattenstaafje diep in mijn neus'

Hoewel in Genua nog niemand besmet was met het coronavirus, werd toch het protocol in werking gesteld. "Ik had natuurlijk klachten en hoge koorts, en ik was in Italië geweest. Weliswaar niet in besmet gebied, maar ik begrijp dat ze dan het zekere voor het onzekere nemen."

Openbaar vervoer

En dus werd Ymke gebeld door de GGD. "Die vroegen wat ik precies voor klachten had en waar ik precies geweest was. Ze vroegen ook specifiek of ik met het openbaar vervoer had gereisd, dat schijnt een extra risicofactor te zijn", vertelt ze. "En ik had afgelopen zaterdag de bus gepakt in Genua, dus toen besloten ze mij te testen."

Dat kon niet dezelfde dag, vertelt Ymke. "Daarvoor hadden ze het te druk. Maar de volgende dag zouden ze langskomen. Ik kreeg allerlei instructies over hoe het in zijn werk zou gaan."