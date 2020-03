Advocaat: 'Taghi zwaar mishandeld bij aanhouding, gezicht bijna onherkenbaar'

Taghi is op 19 december met een gecharterd vliegtuig naar Nederland overgebracht en vastgezet in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

IJskoud

Eenmaal in Nederland gingen de ontberingen volgens Weski door. "Cliënt blijkt in een helikopter naar de EBI te zijn overgevlogen, nog steeds in de kleding die hij in Dubai al aan had. De deur van de helikopter moest in ijskoud weer openblijven."