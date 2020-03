Levenslange celstraf geëist tegen tramschutter Gökmen T.

Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen tramschutter Gökmen T. Dat is zojuist bekendgemaakt in de rechtbank van Utrecht. Gökmen T. staat daar vandaag voor de derde keer deze week oog in oog met slachtoffers en nabestaanden van de aanslag.

De zaak-Gökmen T. Bij de aanslag op 18 maart 2019 kwamen vier mensen om het leven en raakte een aantal mensen gewond.

Gökmen T. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch motief.

T. is ook vandaag onder dwang naar de rechtbank gebracht, hij wordt verplicht de zaak bij te wonen. Volg de rechtszaak via dit liveblog: