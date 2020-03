Slachtoffer tramaanslag Utrecht wil andere rechters

Gökmen T., de man die verdacht wordt van de tramaanslag in Utrecht een jaar geleden, staat ook vandaag voor de rechter. Het is de derde dag deze week dat nabestaanden oog in oog staan met de verdachte. Vandaag zal het Openbaar Ministerie waarschijnlijk met zijn strafeis komen.

De zaak werd vanmorgen direct geschorst omdat een van de slachtoffers wil dat andere rechters de strafzaak behandelen. Via zijn juridisch adviseur wraakte hij vanmorgen de rechtbank. De zaak-Gökmen T.: Bij de aanslag op 18 maart 2019 kwamen vier mensen om het leven en raakten meerdere mensen gewond.

Gökmen T. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch motief.

T. is ook vandaag onder dwang naar de rechtbank gebracht, hij wordt verplicht de zaak bij te wonen. De hele week gedroeg hij zich 'walgelijk en minachtend'. Volg de rechtszaak via dit liveblog: