Jonge wolf doodgereden op Noord-Veluwe

Helft nest overleeft eerste jaar

Vorig jaar zijn in totaal vijf welpen geboren. Hoeveel jonge wolven nog in leven zijn, is niet bekend. "Het is normaal dat de helft van elk nest wolven het eerste jaar niet overleeft. Doodsoorzaak is meestal een aanrijding, maar soms krijgen ze ook een dodelijke trap van bijvoorbeeld een edelhert", aldus Lelieveld.

Wolvendeskundigen verwachten dat het wolvenpaar op de Veluwe dit voorjaar weer voor jongen gaat zorgen.