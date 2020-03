Dode man (56) uit Boxmeer kwam door geweld om het leven

De man die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Boxmeer, is de 56-jarige bewoner van het huis. Hij is volgens een politiewoordvoerder door een misdrijf om het leven gekomen. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Agenten onderzoeken de woning en de omgeving. Ook wordt gekeken of er bruikbare camerabeelden voorhanden zijn. 'Tonprater' Omroep Brabant meldt dat de man 'sinds jaar en dag bekendstaat als tonprater in Brabant en Limburg'. Tonpraten is te omschrijven als amateurcabaret, uitgevoerd in het plaatselijke dialect voorafgaand aan en tijdens carnaval. Onder meer op Facebook wordt verdrietig gereageerd op zijn dood, aldus Omroep Brabant.