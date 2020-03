Nabestaanden: gedrag van Gökmen T. in rechtszaal 'maakt pijn alleen maar erger'

Gökmen T., de man die verdacht wordt van de tramaanslag in Utrecht een jaar geleden, stond vandaag voor de rechter. De verhalen over wat er precies is gebeurd tijdens de aanslag waren ronduit angstaanjagend en hartverscheurend. Een terugblik.

Bij de aanslag op 18 maart 2019 kwamen vier mensen om het leven en raakten meerdere mensen gewond.

Gökmen T. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch motief.

T. is onder dwang naar de rechtbank gebracht, hij wordt verplicht de zaak bij te wonen.