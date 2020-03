Dit stond op het wapen dat Gökmen T. gebruikte bij de tramaanslag in Utrecht

Hoogleraar Sackers: "De verdachte zegt via de tekst te handelen in opdracht van God. Hij formuleert het op een manier dat je denkt: 'deze man moet ik niet tegenkomen in een tram.' Dat jaagt angst aan in een samenleving. Dat is precies waar het bij terrorisme om gaat. Zolang hij die opdracht blijft voelen, is hij gewoon een gevaar voor de samenleving."

'Ik doe dit voor mijn geloof'

De tekst op de geluiddemper ligt in dezelfde lijn als het briefje dat eerder in de vluchtauto van Gökmen T. werd gevonden. Op dat briefje stond geschreven: "Ik doe dit voor mijn geloof. Jullie maken moslims dood en willen jullie ons geloof van ons afpakken, maar gaat niet lukken. Allah is groot."