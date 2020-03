Gruwelijke vondst: zwanen doodgeschoten en opengesneden in Geffen

In het Brabantse Geffen heeft de dierenambulance een gruwelijke ontdekking gedaan. In een weiland werden vier dode zwanen aangetroffen. Alle beesten waren neergeschoten en opengesneden, schrijft de dierenambulance in een bericht op Facebook.

Medewerkers van de dierenambulance Maasland kregen gistermiddag een telefoontje met de melding van dode zwanen in een weiland in Geffen. Daar aangekomen zagen ze dat de zwanen flink waren toegetakeld. Nek en kop verdwenen "De zwanen waren neergeschoten en opengesneden", schrijft de dierenambulance. "Hierbij zijn ook delen verwijderd uit de zwanen. Bij één zwaan was zelfs de nek en kop verdwenen." De melder zou al vaker dode zwanen hebben zien liggen in het weiland. De dierenambulance heeft melding gedaan bij de politie en roept iedereen met meer informatie op om de lokale politie te bellen. Lees ook: Bevruchte supermarkteieren komen uit: Hans heeft straks ruim vijftig kuikens