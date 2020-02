Deel van gevel valt van veertiende verdieping: 'Fietser heeft echt geluk gehad'

In Tilburg is een deel van de gevel van een hoog flatgebouw naar beneden gevallen. De stenen vielen vanaf de veertiende verdieping op de weg. Een passerende fietser werd door de brokstukken geraakt, maar raakte wonder boven wonder lichtgewond.

De stenen kwamen naar beneden door de harde wind. Voorbijgangers en bewoners van omliggende gebouwen zag de vallende stenen. Harde wind Omdat het nog steeds hard waait kan de gevel pas morgenmiddag worden gerepareerd. Tot die tijd kunnen er nog meer stenen naar beneden komen, en dus blijft de kruising voorlopig afgesloten. Volgens Omroep Brabant zijn voorbijgangers en omwonenden flink geschrokken. "Het zag er akelig uit", zegt een Tilburger tegen Omroep Brabant. Anderen spreken over een klap die lang duurde. Die fietser heeft echt geluk gehad." In het hoge flatgebouw zit tijdelijk het stadskantoor van de gemeente omdat het stadhuis wordt verbouwd. De stenen kwamen van tientallen meters naar beneden zetten. © Reality Photo