Natste februari sinds 1946: 'Het was echt zeiknat'

Deze februari gaat de boeken in als de één na natste sinds 1901, zegt Buienradar-weerman Reinier van den Berg. "Alleen de februari van 1946 was natter."

Er viel deze maand maar liefst 160 millimeter. "Normaal valt er gemiddeld 58 millimeter. Er is dus deze maand drie keer zo veel gevallen."

Blijdschap en ergernis

Volgens meteoroloog Van den Berg is de regen zeer welkom voor de natuur in verband met de droogte waarmee we te maken hebben gehad. "Op veel plekken zijn de grondwaterstanden weer hersteld. Maar er zijn nog wel wat gevoelige plekken in het oosten waarbij de grondwaterstand nog altijd niet op het goede niveau is."

Boeren en tuinders zijn minder blij met het natte weer. Trekkers zakken weg op het land en akkers worden stuk gereden. "Boomkwekers willen hun bomen er deze periode uitscheppen om weer nieuwe bomen te planten. Die natheid is niet goed voor het land", zegt Van den Berg.