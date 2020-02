Burgemeester Tilburg: 'Zeer moeilijke tijden voor familie besmette man'

Theo Weterings gaf aan dat de man die besmet is met het virus mogelijk binnenkort alweer naar huis mag. De man werd woensdagavond opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, een dag later werd vastgesteld dat hij besmet is.

De man had daarvoor carnaval gevierd, liet de burgemeester weten. Dit heeft hij echter niet gedaan toen hij ziek was. Weterings: "De patiënt was in de dagen dat hij carnaval vierde niet besmettelijk."

Geen zorgen

De mensen die carnaval hebben gevierd in Loon op Zand en Tilburg hoeven zich daarom geen zorgen te maken dat ze door de man besmet zijn geraakt.