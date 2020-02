Vorig jaar 69 doden door bedrijfsongeval, duizenden gewonden

Meer voorlichting

"Vorig jaar overleed er vaker dan eenmaal per week iemand door een ongeluk op het werk", zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal bij de inspectie. "Duizenden anderen raakten gewond of hielden ernstig letsel over. We blijven erop hameren dat veiligheid van levensbelang is."

Het begint met betere bewustwording in bedrijven, zegt hij. "Zet op een rij waar de gevaren op de werkvloer zijn en pak die aan. Zo kunnen ongevallen voorkomen worden."

De Inspectie SZW zegt dit jaar vol in te zetten op meer voorlichting én handhaving.