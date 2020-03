Gökmen T. gedwongen naar rechtbank voor dagenlange rechtszaak

En dat is precies wat de nabestaanden en slachtoffers van de aanslag wilden. Bij de vorige zittingsdag, in december, waren zij namelijk verrast door het feit dat T. niet bij zijn eigen strafzaak aanwezig was, hoewel de rechter dat ook toen had bevolen.

'Hij moet staan voor zijn daad'

René Verschuur, vader van de doodgeschoten Roos (19), zei daar eerder over: "Hij moet staan voor de daad die hij heeft gedaan. Hij zal zich moeten realiseren wat hij ons heeft aangedaan."