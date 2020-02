Meisje (7) overlijdt in VS tijdens routine-ingreep keelamandelen

Tijdens de operatie van het meisje, Paisley, stopte het hart van het meisje er plotseling mee, vertelt de oma van de 7-jarige Paisley Cogsdill tegen Amerikaanse media. Het meisje werd niet meer wakker en overleed in het ziekenhuis.

Geen enkele angst

"Voordat ze de operatie in ging had ze geen enkele angst", vervolgt oma Mary Beth Truelock. "Ze was aan het lachen en gelukkig. Er was ook niets mis met haar." Wel snurkte Paisley al een tijdje tijdens het slapen. Daarom werd besloten om haar keelamandelen operatief te laten verwijderen.

Paisley was volgens de overlijdensadvertentie een actief meisje dat dol was op softbal en dansen op hiphop. Voor haar begrafenis is een inzamelingsactie gehouden. In een paar dagen tijd is al 30.000 euro opgehaald.