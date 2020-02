KLM-toestellen hebben coronakit aan boord

De toestellen van KLM hebben altijd al een zogenoemde Universal Precaution Kit aan boord, laat de woordvoerder weten. "Vanwege de corona-uitbraak hebben we nu ook als aanvulling coronakits aan boord van alle intercontinentale vliegtuigen", zegt een woordvoerder van de KLM.

"We zijn ook aan het regelen dat er aan boord van alle Europese vliegtuigen en de Cityhoppers een speciale corona-uitrusting komt."

In de koffers zitten onder andere een beschermende bril, gezichtsmaskers, 12 paar handschoenen, een beschermende schort met lange mouwen en allerlei desinfecterende (hand)gels. Het is nog niet nodig geweest om een coronakit in te zetten, zegt de woordvoerder.

Omboekregeling

KLM zegt de ontwikkelingen van de uitbraak van het coronavirus in China nauwgezet te volgen en heeft intensief contact met diverse nationale en internationale gezondheids- en luchtvaartinstanties.

KLM heeft haar vluchten naar China opgeschort tot en met 28 maart.

Voor klanten blijft de omboekregeling van kracht.