Nederland ontwaakt onder deken van sneeuw: 'Hier ligt wel 4 centimeter'

Op veel plaatsen in Nederland is sneeuw gevallen. In Brabant ligt op sommige plekken wel een pak van 4 centimeter. "De hoeveelheid die is gevallen, is bijzonder", zegt weerman Martijn Dorrestein. Helaas kunnen sneeuwliefhebbers niet lang genieten: "Het is natte sneeuw die in de loop van de ochtend weer verdwijnt."

Vooral in het zuidelijk deel van Nederland en in het oosten van het land is het wit. Inwoners van Eindhoven en Breda melden dat er een flink pak ligt van enkele centimeters. Op veel delen in Nederland viel sneeuw: Bekijk deze video op RTL XL Witte daken, straten en auto's: op veel plekken is de eerste sneeuw van deze winter gevallen. Kort genieten "De natte sneeuw zal in de loop van de ochtend verdwijnen want de temperatuur van de grond is boven de nul", zegt meteoroloog Martijn Dorrestein van Buienradar. "Het gaat straks regenen waardoor de sneeuw zal wegspoelen." Thea Borst uit Leiden meldt op de Facebookpagina van RTL Nieuws dat ze slechts 20 minuten heeft kunnen genieten. "Toen was het weer weg." De sneeuw levert in de ochtend nog wel mooie plaatjes op. Vooral vanuit Brabant en Limburg stromen de sneeuwfoto's binnen op sociale media. Sneeuw in De Dommel in Boxtel. Oppassen geblazen Het is wel oppassen geblazen, want door de regen kan het plaatselijk glad kan worden, waarschuwt weerman Dorrestein. Rijkswaterstaat laat weten dat er op sommige plekken gestrooid wordt. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg, Brabant en enkele oostelijke provincies. Niet alleen in Brabant viel sneeuw, ook in Zwijndrecht (Zuid-Holland) en Rotterdam werden mensen wakker onder een witten deken. Zoals Hennie de Boer, die al vroeg op was. Ook in Breda was het vanochtend wit. © Amanda Pen In Zwijndrecht viel er ook sneeuw © Hennie de Boer