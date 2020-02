Reisadvies voor Italië aangepast om corona: ministerie ontraadt reizen naar aantal gemeenten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië aangepast vanwege het coronavirus. In de regio's waar het virus is uitgebroken, in de provincies Lombardije en Padua, worden alle reizen afgeraden. In een groot deel van Noord-Italië en in de omgeving van Rome wordt geadviseerd voorzichtig te zijn.

In de provincie Padua worden reizen naar de gemeente Vo' Euganeo afgeraden, in Lombardije gaat om Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano. Zeven doden In Noord-Italië zijn inmiddels zeven mensen omgekomen door het coronavirus, meer dan 220 mensen zijn besmet. In het gebied zijn strikte maatregelen van kracht om te proberen verdere besmettingen te voorkomen. Zo is een aantal steden afgegrendeld, waardoor zo'n 50.000 mensen die in die gebieden wonen geen kant meer op kunnen. In tien gemeenten in de regio Lombardije zijn scholen en een groot deel van de winkels gesloten. Grote evenementen, zoals carnavalsvieringen en sportwedstrijden, zijn tijdelijk verboden, net als kerkdiensten. Lees ook: Reisje geboekt naar Italië, maar daar is corona: wat nu? Weinig vakantiegangers De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) verwacht geen problemen door het nieuwe reisadvies. Voor toeristen in 'gele gebieden' (zie de kaart hieronder) is volgens directeur Frank Oostdam geen reden om kosteloos te annuleren. Wie in een oranje gebied zit of daar binnenkort naartoe had willen gaan, heeft dat recht wel, maar daar zitten volgens Oostdam geen Nederlandse vakantiegangers. "Het is een geluk bij een ongeluk dat er op dit moment weinig Italië-reizen plaatsvinden, afgezien van een wintersport." De rode gebieden waren al afgesloten door de Italiaanse overheid.