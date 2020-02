Pakjes AliExpress mogelijk vertraagd door coronavirus

Minder vluchten, minder ruimte

"Er zijn minder vluchten, dus er is minder ruimte. Maar vooralsnog lukt het ons om post te versturen", vertelt de woordvoerder. En dat is minder vanzelfsprekend dan je misschien zou denken, want bedrijven en consumenten in België en Duitsland hebben minder geluk: BPost en Deutsche Post verzenden namelijk even niet meer naar China.