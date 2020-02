25 bedrijven die door coronavirus in problemen komen krijgen financiële hulp

Het gaat om een maatregel om bedrijven te helpen die in de problemen zijn gekomen door het coronavirus Covid-19. Werktijdverkorting kan flink wat loonkosten schelen. Werknemers die minder werken, krijgen voor die uren namelijk tijdelijk een WW-uitkering.

Bedrijven komen alleen in aanmerking voor de regeling als zij kunnen aantonen dat er een direct verband is tussen de werkvermindering en het coronavirus. Een bedrijf moet zeker twee weken minimaal 20 procent minder werk hebben door het virus.

25 aanvragen gehonoreerd

Dat is bij ongeveer 25 bedrijven vastgesteld en bij hen is de aanvraag al gehonoreerd, zegt Koolmees. "Zij zijn in de problemen gekomen vanwege de uitbraak van het virus en willen daarom gebruik maken van de regeling voor werktijdverkorting. Daar is de regeling ook voor bedoeld", zegt de minister.

Er zijn ook een aantal aanvragen afgewezen, zegt woordvoerder Margreet van Beem van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanvraag van ongeveer tien bedrijven is nog in behandeling.

Het minister weet niet of meer bedrijven de regeling zullen aanvragen.