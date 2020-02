Onderzoek naar optreden politie rond steekpartij Wageningen

Door de steekpartij kwam een bewoner om het leven. Een mannelijke en een vrouwelijke begeleider van de Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) Arnhem & Veluwe Vallei raakten gewond.

Ontslagen uit ziekenhuis

Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen meldt in een verklaring dat de twee gewonden vandaag weer uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Zij maken het naar omstandigheden redelijk goed. "We betreuren deze situatie zeer, en leven mee met de slachtoffers en hun familieleden."

Later vandaag is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Onvrede in de buurt

In het gebouw wonen vijftien mensen met een psychiatrische achtergrond. Er is 24 uur per dag begeleiding. De instelling is sinds vorig najaar gevestigd aan de Morel.

Buurtbewoners waren niet blij met de komst van de groep cliënten. Volgens de burgemeester surveilleerde de politie om die reden regelmatig in de buurt. Bij de RIBW is niets bekend van voortdurende onrust rond het pand, waar buurtbewoners over spreken. Sommige buren willen dat de instelling weer vertrekt.