Teruggavefiasco: fiscus kan zelfs inkomsten eigen medewerkers niet schatten

Raadsel

Uit de reacties blijkt dat het voor veel mensen een raadsel is waarom de teruggave is gestopt. "Er is helemaal niets veranderd in mijn situatie", of een variant op die zin komt tientallen keren voor in de reacties.

Zo reageert iemand vol verbazing op een brief van de Belastingdienst dat zijn teruggave is gestopt omdat hij 'pensioen of uitkering genoten' zou hebben. Iets dat niet kan. "Ik ben al vast aan het werk sinds 1985."