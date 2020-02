Boerenprotest volgens politie rustig verlopen, acht aanhoudingen

De boeren maakten zich volgens de politie onder meer schuldig aan opruiing, het verstoren van de openbare orde en gevaarlijk rijgedrag in het verkeer. Daarnaast konden twee boeren zich niet identificeren en stak er één boer vuurwerk af. Ook is er een tractor in beslag genomen.

'Sfeer was over het algemeen goed'

Toch noemt de politie het een rustige demonstratie. "We zijn meer aan elkaar gewend, beter op elkaar ingespeeld dan bij eerdere demonstraties. De sfeer was over het algemeen goed", zegt een woordvoerder van de politie.