Tik op vingers Belastingdienst: stel krijgt alsnog kinderopvangtoeslag uit 2014 terug

De nieuwe uitspraak van de Raad van State is ook van belang voor het rapport van de commissie-Donner. Die bekijkt niet alleen of meer ouders slachtoffer waren van een doorgeslagen fraudejacht, maar Donner zal ook adviseren of er meer groepen ouders op een andere manier de dupe zijn van een hardvochtige behandeling door de Belastingdienst en of zij alsnog moeten worden gecompenseerd, en over welke jaren.

Ouders wachten al maanden

Duizenden ouders wachten al maanden op duidelijkheid hierover. Het rapport-Donner komt naar verwachting half maart, zo liet de nieuwe staatssecretaris Alexandra Van Huffelen anderhalve week geleden weten.

In de zaak die nu diende bij de Raad van State ging het om een ouder die verbonden was aan een kinderopvanginstelling in Almere. Tegen die instelling werd in het najaar van 2014 een fraudeonderzoek ingesteld, zo blijkt uit het dossier dat de Belastingdienst na aanvankelijk verzet vrijgaf. In dat dossier duikt nu bewijs op dat er geen fraude werd vastgesteld, maar dat bij alle andere ouders wél de toeslag voor kinderopvang onterecht werd stopgezet, waardoor zij – en de kinderopvanginstelling – in grote problemen kwamen.