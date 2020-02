Noordwijk is om, Zandvoort aarzelt nog over strandroute Verstappen

Mordicus tegen

Coalitiepartij CDA is mordicus tegen het plan, laat fractievoorzitter Kees Mettes weten. “Dit moeten we niet willen, dit is een brug te ver.” Zijn partij wil al jaren dat het strand ten zuiden van Zandvoort vrijgehouden wordt voor bezoekers die de rust zoeken, vertelt hij. “Daar gaan we niet vanaf stappen.”

Volgens Mettes moet de organisatie de coureurs maar in een helikopter vervoeren. Dat de 50 vluchten per dag op zaterdag (kwalificaties) en zondag (race) al voor andere mensen zijn gereserveerd, daar heeft hij maling aan. “Zonder Verstappen en Hamilton geen race, dan moeten andere bollebozen hun plaats maar afstaan.”

'Makkelijk over de weg'

De tweede partij in de coalitie, de VVD, staat ook niet onmiddellijk te springen. "Ik ben nog niet meteen overtuigd van de noodzaak", zegt fractievoorzitter Martijn Hendriks. Volgens hem zijn er genoeg overnachtingsmogelijkheden in Zandvoort en kunnen de coureurs makkelijk over de weg, omdat de toegangswegen naar Zandvoort worden afgesloten voor het meeste verkeer.

De partij, met drie zetels, laat wel ruimte om alsnog akkoord te gaan, als de veiligheid in het geding komt. “Dan laat ik me graag overtuigen, maar nu ben ik nog niet zover”, zegt Hendriks. De PVV wil niet op de zaken vooruitlopen