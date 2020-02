Politie haalt 30 boeren van de weg in Drenthe en deelt boetes uit

De boeren moeten volgens de politie over B-wegen naar Den Haag, waar morgen een grote actie is tegen het stikstofbeleid van de overheid. Ze mogen ook geen gebruik maken van de snelweg met hun trekker. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft de boeren opgeroepen zich hier aan te houden.

Boeren zijn woedend

De boeren zijn woedend dat ze een bekeuring hebben gekregen. Het gaat volgens een van de aanwezige om een bedrag van 340 euro. De boeren zijn ook boos dat ze op de N33 zijn tegengehouden. "We rijden juist over de N33 omdat dat een veilige weg is. Het is absoluut onveilig om over allerlei dorpswegen te gaan rijden", aldus één van de boeren.