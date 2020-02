15-jarige jongen gewond bij steekincident, 2 minderjarigen vast

In Emmen is dinsdagavond een 15-jarige jongen gewond geraakt bij een steekincident. Er zijn volgens de politie twee minderjarige verdachten aangehouden. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Boete voor ouders De afgelopen dagen is veel ophef over het bezit van messen en andere steekwapens door jongeren. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil een boete opleggen aan ouders, wier kinderen voor de tweede keer betrapt worden op het dragen van een mes. Ook wil hij betrapte jongeren een gebiedsverbod opleggen. Aboutaleb ergert zich aan ouders die laconiek reageren als agenten een mes aantreffen bij een kind. 'Goed plan' Dirk Jan Bood vindt dit een heel goed plan. Zijn zoon Nick (16) werd drie jaar geleden doodgestoken. Bood denkt dat een harde aanpak de enige manier is om leed bij andere ouders te voorkomen. Lees ook: Vader doodgestoken Nick (16): 'Zware boetes voor wapenbezit heel goed idee' Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie wil 'af van het idee bij jongeren dat ze een wapen moeten dragen'. 2500 euro boete voor ouders van messenbezitters? 'Dit lost niks op' Bekijk deze video op RTL XL Om messengeweld te bestrijden krijgen Rotterdamse ouders van wie hun kind voor de tweede keer wordt betrapt met een mes, binnenkort een dwangsom van 2500 euro. Lees ook: Ouders beboeten voor wapenbezit kind? 'Dat vergroot hun problemen alleen maar'