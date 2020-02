'Grond verhitten helpt bij bestrijding Japanse duizendknoop'

Grond verhitten

De universiteit heeft onderzocht of met duizendknoopresten besmette grond via verhitting met een mobiele installatie zodanig gereinigd kan worden dat er geen levensvatbare resten meer in voorkomen.

De verzamelde grond is eerst gezeefd en daarna behandeld met het prototype van de mobiele verhittingsinstallatie. Na deze behandelingen is de grond gedurende ruim zeven weken onderzocht of de plant opnieuw ging groeien.