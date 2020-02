Inbrekers rammen muur voetbalclub in: 'Waarom zo moeilijk?'

Vannacht rond 03:50 uur ging het alarm van de club af en werd de politie ingeschakeld. Toch konden de criminelen lange tijd hun gang gaan, waardoor ook ruiten zijn gesneuveld, deuren zijn geforceerd en er uiteindelijk voor zo'n duizend euro aan spullen is buit gemaakt.

Tienduizenden euro's schade

De schade is daarentegen veel groter. "We hebben voor tienduizenden euro's schade aan het pand, het is hier echt een grote ravage en we zijn allemaal heel erg geschrokken. Wij moeten hier bezig zijn met voetballen en carnaval, niet met dit soort onzin."

De club hoopt door de foto's te delen andere verenigingen te waarschuwen. "We hebben gehoord dat er een soortgelijke inbraak anderhalve week geleden heeft plaatsgevonden bij een andere club. Het lijkt op een rondtrekkende bende en we hopen dat clubs nu nadenken of ze al het mogelijke hebben gedaan om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Dit gun je namelijk niemand."