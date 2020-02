Arbeidsinspectie wil verbod op maaltijdbezorgen onder de 16

Reactie maaltijdbezorgers

De Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers (NLVVM) is het niet eens met een eventueel verbod. "We snappen dat je ergens een lijn moet trekken", zegt Martijn Jansen, voorzitter van de NLVVM.

"Maar of dit de oplossing is en het verschil gaat maken, dat vraag ik me af. We merken dat jongeren dolgraag willen werken. Ga je dan mensen beperken op basis van leeftijd? Ik zou liever zien dat de arbeidstijdenwet herzien wordt. Voor de bedrijven kan het verbieden van jongeren onder de 16 schade veroorzaken. Dan wordt de poule waaruit je mensen haalt kleiner en wordt de vijver met bezorgers kleiner. En dat is voor ons een probleem. Maar op het moment dat iets de wet is, leggen we ons daarbij neer."