Berend Botje weigert niet-ingeënte kinderen al lang: 'Meeste kinderen alsnog geprikt'

Hoewel Alberts iets doet wat officieel nog niet mag, heeft ze daar geen problemen mee gekregen. "Toen we dit bekendmaakten kregen we wel veel dreigmail. Ook dreigden een paar ouders met rechtszaken. Maar daar hebben we verder nooit iets van gezien."

Broodje aap-verhalen

"De meeste ouders die hun kinderen niet wilden laten inenten, maakten zich zorgen omdat ze broodje aap-verhalen hadden gelezen over inenten. We hebben een informatieavond gehouden voor alle ouders, met een arts infectieziekten van de GGD. Die heeft in de zorgen bij de meeste ouders kunnen wegnemen."

Ook Pierik ziet dat veel ouders helemaal geen principiële redenen hebben om hun kind niet te laten inenten. "Natuurlijk zijn er ook mensen die dat niet willen vanuit geloofsredenen of antroposofische ideeën, maar er zijn ook heel veel ouders die het gewoon eng vinden en de beslissing daarom steeds voor zich uit schuiven."

Naald in kind

"Het is ook niet leuk: zo'n naald in je kleine kind, dat zich vervolgens misschien ook nog eens een paar dagen ziek voelt. Veel ouders zoeken een excuus om dat niet te hoeven doen."

"Ze zijn zich ook lang niet bewust geweest van het risico. Ik weet zeker dat als er een dezer dagen een uitbraak is van een van de ziekten in bijvoorbeeld Utrecht, Den Haag of Rotterdam, er dan ineens heel veel ouders in de rij staan om hun kind alsnog te laten inenten. Dan wordt het gevaar wel concreet."

Mocht er toch een rechtszaak zijn gevoerd tegen Berend Botje, dan had Alberts die met vertrouwen tegemoetgezien. "Volgens onze advocaat hebben we de Raad van State al aan onze zijde. Daarnaast dragen wij verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen en dat is de reden dat we dit doen."