Tientallen koks van Chinese restaurants in quarantaine om coronavirus

Advies

"Hoewel Chinese restaurants niets extra's hoeven te doen van de GGD en het RIVM, adviseren wij om het personeel dat uit China terugkomt, voor twee weken te isoleren", schreef de VCHO al in een nieuwsbrief in januari aan vrijwel alle Chinese eetgelegenheden In Nederland. Dat zijn er zo'n 2200.

Veel personeel is met vakantie gegaan na de drukte van kerst en oud en nieuw. Het zijn vaak Chinese Nederlanders die bij familie op bezoek waren voor het Chinees Nieuwjaar. Lin benadrukt dat het gaat om voorzorgsmaatregelen.

Kwetsende opmerkingen

Chinese restaurants krijgen sinds de uitbraak van het virus meer dan eens vragen van bezorgde klanten of de kok bijvoorbeeld recent in China is geweest.

Daarnaast werden de laatste tijd steeds meer kwetsende opmerkingen of flauwe grappen gemaakt als gevolg van de virusuitbraak, merkt de vereniging op.