Storm Dennis blaast dak van huis: 'Het is een grote ravage'

Geurts heeft de brandweer gebeld, die is gekomen en zal morgen bekijken hoe groot de schade is. Geurts kan voorlopig niet naar huis. "We slapen bij familie. Naar omstandigheden gaat het goed met ons, het is niet anders. We gaan morgen opruimen en dan kijken we hoe het verder moet."

Omgewaaide bomen

Storm Dennis zorgde vandaag ook op andere plekken in Nederland voor schade en problemen. Een boom versperde op de A76 bij Heerlen (Limburg) de rijbaan richting Aken. In Oisterwijk (Brabant) waaide een enorme boom om. Niemand raakte gewond maar er waren twee brandweerteams nodig om de boom in stukken te zagen en weg te halen.

Op Texel stortte de gevel van een woning in Den Burg in. Ook hier raakte niemand gewond. In het Zuid-Hollandse Gouderak waaide een dak kapot. In Neerkant is een 19-jarige automobiliste om het leven gekomen nadat ze tegen een boom reed. Vermoedelijk is ze door een rukwind van de weg geraakt.

In Groot-Brittannië kwamen drie mensen om het leven. Ook zorgde de storm voor veel wateroverlast. Honderden mensen moesten geëvacueerd worden.