Ireen Wüst wint goud op 1500 meter en sleept 21ste (!) wereldtitel binnen

De vijfvoudig olympisch schaatskampioene zegevierde in een tijd van 1.50,92. De Russin Evgeniia Lalenkova pakte zilver met 1.51,13. Haar landgenote Elizaveta Kazelina eindigde als derde in 1.51,41.

Wüst pakte haar eerste wereldtitel op de schaatsmijl in 2007, eveneens in Salt Lake City. Daarna was ze op de 1500 meter ook de beste van de wereld in 2011, 2013 en 2019. Ze won in totaal zes keer het WK allround en behaalde 15 gouden medailles op de verschillende afstanden.

Nog geen wereldrecord

Wüst mikte zondag naast titelprolongatie ook op een wereldrecord. De mondiale toptijd van de Japanse Miho Takagi (1.49,83, vorig jaar gereden in Salt Lake City) bleef echter buiten bereik.

Daardoor wacht Wüst in haar unieke carrière nog wel altijd op haar eerste wereldrecord.