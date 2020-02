Meisje (9) redt peuter van verdrinking in hotelzwembad VS

Schokkende bewakingsbeelden uit een hotelzwembad in de Amerikaanse stad Livonia. Daarop is te zien dat een 2-jarig jongetje onder water verdwijnt, zonder dat iemand het in de gaten heeft.

Hoewel er zeker tien andere mensen in het zwembad zwemmen, wordt de peuter pas na enkele minuten opgemerkt door een 9-jarig meisje dat op de kant aan het spelen is. Zij slaat vervolgens alarm bij haar peettante, die het jongetje uit het water trekt, zo is te zien op de beelden. Reanimatie Omstanders belden daarna de hulpdiensten. Ondertussen werd de peuter gereanimeerd door twee verpleegkundigen die toevallig aanwezig waren in het hotel. Lees ook: Vader, dochter en zoon van Brits gezin verdronken in Spaans zwembad Later werd het jongetje naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar onderzocht en behandeld, maar mocht na controle diezelfde dag weer naar huis. De politie plaatste de bewakingsbeelden van het incident op hun Facebookpagina, om mensen te wijzen op de gevaren van verdrinking, en om ouders te waarschuwen ten allen tijde op hun kinderen te letten bij een zwembad. Let op, schokkende beelden: Heldenaward De politie in Livonia heeft de zaak onderzocht. Mogelijk wordt de moeder van het jongetje vervolgd omdat zij haar kind zonder toezicht heeft laten zwemmen. Het meisje dat alarm sloeg, haar peettante en de twee verpleegkundigen die het jongetje reanimeerden, zijn genomineerd voor een lokale heldenaward. Kinderen verleren zwemmen snel: 'En dan kunnen dus ongelukken gebeuren' Bekijk deze video op RTL XL Iedere maand terug naar het zwembad voor een zwemles, terwijl je je diploma al lang gehaald hebt. Steeds meer zwembaden bieden terugkomlessen aan, omdat kinderen zwemtechniek snel verleren. Lees ook: Verdrinkingsdood in zwembad voorkomen door slim camerasysteem