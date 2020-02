RIVM zoekt passagiers cruiseschip Westerdam na corona-besmetting

Dat zegt een woordvoerder van het RIVM tegen RTL Nieuws. Het instituut wil contact met de passagiers, zodat hun gezondheid de komende tijd gemonitord kan worden om te voorkomen dat het coronavirus zich in Nederland verspreidt.

Contact met besmette passagier

Aan boord van de Westerdam, die donderdag aankwam in Sihanoukville in Cambodja nadat het schip door vijf andere landen was weggestuurd vanwege angst voor het nieuwe coronavirus, waren 91 Nederlanders.

In ieder geval twee Nederlanders zijn in de buurt geweest van die 83-jarige Amerikaanse, meldt het RIVM. De vrouw maakte samen met de twee Nederlanders deel uit van een groepje dat naar Schiphol zou reizen, maar dat ging niet door nadat de ziekte bij de vrouw was geconstateerd.

Nog 31 Nederlanders aan boord

Van de 91 Nederlanders die op het cruiseschip Westerdam zaten, zijn er nog 31 aan boord. Het is nog niet duidelijk wanneer ze het schip af mogen, meldt Holland America Line. "We werken nauw samen met regeringen. De situatie wordt per dag bekeken."

In totaal zijn er nog 233 passagiers aan boord van het gestrande cruiseschip. De rest van de opvarenden heeft de havenstad Sihanoukville al verlaten. Deze mensen zijn met verschillende chartervluchten naar Phnom Penh gebracht en vandaar doorgereisd naar huis.